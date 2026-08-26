-POP_Terremoto_Nepal_260826 (1.3448939)\nInundações catastróficas na região do Himalaia entre o Nepal e o Tibete chinês mataram ao menos 95 pessoas nesta quarta-feira (26), segundo autoridades locais. Quase 400 pessoas estão desaparecidas. Casas e estradas foram destruídas, pontes arrastadas pela correnteza e vilarejos inteiros ficaram submersos em lama.\nA causa da enchente ainda não foi esclarecida, e a dimensão do desastre ainda é incerta. Informações preliminares indicam que um terremoto teria atingido a região e provocado uma avalanche de gelo e rochas, causando as inundações.\nSegundo o órgão de turismo do Nepal, ao menos 384 pessoas estão desaparecidas, dos quais 341 estrangeiros. O grupo inclui 105 indianos, 12 britânicos e três americanos, além de cidadãos da Austrália, Holanda, Malásia e África do Sul. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, afirmou que equipes da polícia e do Exército se uniram aos esforços de resgate.