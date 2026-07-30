Dois aviões da Delta Air Lines ficaram em rota de colisão durante uma arremetida e uma decolagem no aeroporto de Atlanta, nos EUA.\nUm jato da Delta abortou o pouso no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, e passou perto de outra aeronave da companhia que acabava de decolar. De acordo com a CNN, os alertas anticolisão soaram nas duas cabines, conforme áudios obtidos do controle de tráfego aéreo.\nO voo 1568, que saiu de Pittsburgh, se aproximava para pousar no fim da noite de segunda-feira, depois de desviar para Chattanooga por algumas horas por causa do mau tempo. Ao notar uma aeronave ainda na pista, o piloto questionou a torre e, em seguida, informou que faria a arremetida e voltaria a circular para tentar pousar novamente.\nEnquanto isso, o voo 2472 tinha acabado de decolar de uma pista paralela e recebeu instrução para virar à direita e subir até 4.000 pés. A mesma orientação foi dada ao voo 1568 durante a arremetida, o que colocou as duas aeronaves na mesma trajetória.