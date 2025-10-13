Um avião de pequeno porte caiu sobre um estacionamento na cidade de Fort Worth, no estado do Texas (EUA), neste domingo (12), deixando dois mortos.\nQueda aconteceu em local onde diversos caminhões e trailers estavam estacionados. Segundo o corpo de bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h30 (15h30 em Brasília) deste domingo (12).\nForte explosão e incêndio assustaram quem estava na região. Conforme o jornal The New York Times, um prédio comercial próximo ao estacionamento também pegou fogo.\nAvião cai e deixa mortos no Mato Grosso do Sul\nAvião com médica goiana tem problemas no pouso e gera susto a passageiros; vídeo\nCachorro quase é atingido por avião ao cruzar pista de aeroporto; vídeo\nImagens de fumaça densa foram capturadas e publicadas nas redes sociais. "Pensamos que estávamos respondendo a dois incidentes separados. Mais tarde, percebemos que era tudo parte do mesmo incidente", disse o porta-voz dos bombeiros ao jornal.