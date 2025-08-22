Um voo da Delta Airlines que saía de Orlando com destino a Austin partiu com uma das asas danificadas. Um vídeo impressionante mostra o estrago em pleno voo. Havia seis tripulantes e 62 passageiros a bordo. Ninguém se feriu.\nUm vídeo mostra o estrago da asa esquerda do Boeing 737-800. O caso aconteceu na última terça (19).\nFelizmente, tudo não passou de um susto. O pouso aconteceu em segurança no Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom.\nAvião com Lauana Prado faz pouso de emergência em Goiânia após porta abrir durante voo, diz assessoria\nAvião do deputado Francisco Nagib (PSB) cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos\nAvião do Exército da Venezuela cai e mata sete pessoas\nEm comunicado, a Delta Airlines se desculpou. "Pedimos desculpas aos nossos clientes pela experiência, pois nada é mais importante do que a segurança de nossos funcionários e clientes", dizia trecho. Com o incidente, outros voos foram cancelados, e o avião foi direto para manutenção.