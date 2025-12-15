Um voo comercial da JetBlue que saía de Curaçao, no Caribe, a caminho de Nova York teve de interromper a subida para evitar uma colisão com um avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos. O episódio teria ocorrido na sexta-feira (12), segundo informações da Associated Press, em meio a uma escalada militar do governo de Donald Trump na região.\nA agência de notícias teve acesso à gravação da comunicação do piloto com o controle de tráfego aéreo. No áudio, o comandante disse que a aeronave militar cruzou diretamente a rota do avião da JetBlue enquanto voava sem transponder ligado —uma espécie de rastreador.\n"Quase tivemos uma colisão no ar", teria informado o piloto. Ele teria dito ainda que o avião da Força Aérea estava a cerca de 4,8 quilômetros de distância e na mesma altitude. "Tivemos de parar a subida."