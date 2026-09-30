O Boeing 737 MAX 8, do voo FZ1073 da Flydubai que se dirigia de Dubai a Tel Aviv despencou repentinamente de uma altitude de cerca de 10 km a cerca de 5,2 km em 90 segundos, nesta quarta-feira (30), segundo o site de monitoramento aéreo Flighradar24.\nUma reprodução do voo publicada no site mostrou a aeronave voando a pouco mais de 10 km de altitude, em direção ao oeste sobre a Arábia Saudita, quando perdeu cerca de 5 km antes de desviar para noroeste. A aeronave entrou brevemente no espaço aéreo da Jordânia, depois retornou ao espaço aéreo saudita e seguiu para Tabuk.\nEm vídeo publicado pelo perfil no X Open Source Intel, passageiros filmam a tensão e o desespero em meio a movimentos bruscos do avião. Naquele momento, um dos pilotos havia esfaqueado o outro, e passageiros invadiram a cabine para controlar o agressor.