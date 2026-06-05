Um Boeing 787-9 da Lufthansa caiu de nariz no chão depois que seu trem de pouso colapsou na tarde desta quinta-feira (4), em Frankfurt. A aeronave estava parada no portão de embarque, sendo preparada para decolar para Los Angeles. Parte da tripulação e funcionários de solo estavam dentro do aparelho e ficaram feridos, segundo a companhia alemã. Os passageiros ainda não haviam embarcado.\nImagens de redes sociais mostram o momento em que o Boeing perdeu completamente o apoio dianteiro. Um caminhão-tanque de querosene de aviação está com a mangueira conectada à asa, mas não há informação sobre abastecimento na hora do acidente. Na pista, bem próximo ao bico do avião, um funcionário do aeroporto testemunha o colapso e parece reagir com absoluta calma, se afastando da fuselagem arriada.\nOutro operador está em uma grua, com a plataforma na altura das portas, mas se afasta do corpo da aeronave segundos antes do acidente.