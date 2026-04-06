Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em uma rodovia interestadual na Pensilvânia, nos EUA, e impressionou os motoristas que passavam pelo local.\nA aeronave pousou no último sábado após o piloto relatar problema no motor já quando sobrevoava a Pensilvânia. O caso ocorreu por volta das 9h20 (do horário local) na rodovia I-78, na região de Allentown, de acordo com a imprensa americana.\nDuas pessoas, o piloto de 65 anos e o passageiro de 34 anos, estavam a bordo e não se feriram. Vídeos gravados por motoristas e por uma câmera veicular mostram o avião voando baixo antes de tocar o asfalto e reduzir a velocidade entre carros.\nO avião saiu de Solberg, em Nova Jersey, com destino ao estado de Indiana. Transmissões de rádio registraram o piloto dizendo que não queria pousar na rodovia, mas que era a melhor opção.