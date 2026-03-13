Ao menos quatro militares americanos morreram na queda de um avião de reabastecimento aéreo KC-135 Stratotanker no norte do Iraque. Outros dois tripulantes ainda estão sendo procurados.\nO Pentágono afirmou que a queda ocorreu na noite de quarta-feira (12) após a colisão com outra aeronave militar participando das operações da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã há quase duas semanas.\n"As circunstâncias do incidente estão sob investigação. Contudo, a perda da aeronave não ocorreu devido a fogo hostil ou fogo amigo", disse o Comando Central das Forças Armadas dos EUA em nota. Até aqui, 11 militares americanos morreram no conflito.\nSeus adversários na guerra contaram outra versão. O Exército do Irã afirmou que o ataque foi obra de um grupo aliado de Teerã no país árabe —em comunicado, a aliança de rebeldes Resistência Islâmica no Iraque reivindicou a autoria.