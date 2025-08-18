Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, se reunirão nesta segunda-feira (18) na Casa Branca, após a mais recente investida do americano em contribuir para o fim da guerra entre Kiev e Moscou.\nDepois de promover um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, Trump convidou o presidente ucraniano para o que será a segunda visita de Zelenski à Casa Branca neste mandato republicano. Na primeira ocasião, em fevereiro deste ano, os líderes protagonizaram um bate-boca histórico em frente à imprensa.\nEm uma cena nunca vista em público no Salão Oval da Casa Branca, Trump e Zelenski discutiram rispidamente sobre os rumos da Guerra da Ucrânia, levando o visitante a deixar o encontro sem a prevista entrevista coletiva, e causando reações preocupadas de líderes mundiais.