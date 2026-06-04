O Brasil anunciou nesta quinta-feira (4) que irá comprar até mais 20 caças Saab Gripen E, modelo de um lugar produzido tanto na Suécia quanto em Gavião Peixoto (SP). Se realizada, a frota do avião encomendado em 2014 subirá para 56 aeronaves, mas ainda não há um acordo fechado.A revelação pegou de surpresa pessoas ligadas ao programa, não menos porque o cenário orçamentário da Defesa é austero: o ministério foi o mais atingido pelo bloqueio de gastos anunciados na semana passada, perdendo R$ 4,36 bilhões neste ano.\nOs países não se comprometeram a um cronograma. "Em Defesa, tudo é demorado", disse o titular da pasta no Brasil, José Mucio Monteiro, ao lado de seu colega nórdico Pal Jonson. "Sabemos que o Brasil está muito satisfeito com o Gripen. Ainda não foram assinados contratos, mas estamos prontos para iniciar negociações", disse a fabricante Saab, em nota.