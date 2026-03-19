O governo brasileiro doou mais de 20 mil toneladas de alimentos a Cuba, que enfrenta uma crise econômica e humanitária agravada pelo bloqueio à importação de petróleo imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nSão 20 mil toneladas de arroz com casca, 150 toneladas de feijão preto, 150 de arroz polido e 500 de leite em pó enviados ao país caribenho, totalizando 20,8 mil toneladas de comida. Os números foram fornecidos a jornalistas pelo Ministério das Relações Exteriores.\nAs doações acontecem por meio do programa de alimentos da ONU e ainda não chegaram ao destino. O Brasil também tem feito doações de remédios –nesse caso, a logística é mais simples porque os produtos são menos volumosos e vão de avião, em vez de navio.\nPetro acusa Equador de bombardear região de fronteira na Colômbia