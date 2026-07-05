O Brasil enviou neste sábado (4) à Venezuela uma carga de seis toneladas de vacinas, medicamentos e insumos. Já são 2.954 mortos e 16.592 feridos após os terremotos que devastaram regiões do país, especialmente o estado de La Guaira.\nDe acordo com o governo brasileiro, a manutenção da vacinação durante desastres contribui para prevenir a disseminação de doenças e reduzir o risco de óbitos. O carregamento contém 250 mil doses de vacina antirrábica canina e 10 mil doses de imunizantes contra a febre amarela.\nA ajuda humanitária partiu às 18h do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo da Gol. O processo foi coordenado pela ABC (Agência Brasileira de Cooperação), ligada ao Palácio do Itamaraty. A Presidência da República destaca que as doses não comprometem os estoques nacionais.