"O Brasil não cabe no quintal de ninguém", disse o presidente Lula (PT) na ONU, nesta terça-feira (22), em discurso marcado por constantes referências contrárias à interferência externa na América Latina. Sem mencionar nominalmente os Estados Unidos, o presidente falou reiteradamente sobre as ações do governo de Donald Trump.\nVoltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais", disse o petista. "Diferências ideológicas não devem ser obstáculo para integração entre vizinhos. A democracia está em xeque", seguiu, após mencionar interferências praticadas pela "maior potência militar do mundo", os EUA.\nO tema permeou sua fala e voltou com maior clareza ao final. Lula mencionou as eleições do próximo dia 4, nas quais concorre à reeleição e tem no senador Flávio Bolsonaro (PL) o seu maior adversário. Afirmou que o país terá um pleito transparente e competitivo.