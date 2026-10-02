A OEA (Organização dos Estados Americanos) aprovou por consenso, nesta sexta-feira (2), uma resolução que cria um grupo de diálogo com a Nicarágua no momento em que a ditadura avança contra o pouco que resta de instituições democráticas no país.\nO raro momento de unidade na região, no entanto, não evitou pontos de divergência no texto apresentado por algumas das principais nações governadas pela direita no continente: Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguai, Peru e Estados Unidos. Cinco países aprovaram o documento com notas de rodapé para expressar discordâncias, incluindo o Brasil.\n"O Brasil se dissocia de qualquer intenção, inclusive indireta, de caracterizar a situação na Nicarágua como uma possível ameaça à paz e à segurança regionais, cuja definição se situaria na competência do Conselho de Segurança das Nações Unidas", escreveu o país no trecho segundo o qual muitos dos atos do regime "têm efeitos extraterritoriais que ameaçam a paz e a segurança do Hemisfério".