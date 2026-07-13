BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O plano de criar um mercado único de aviação civil na América do Sul dará seu primeiro passo concreto nesta terça-feira (14). Brasil, Argentina, Paraguai e Chile assinam, em Assunção, um memorando de entendimento para abrir o espaço aéreo a companhias desses países.\nBatizado de Acordo para Alas (Liberalização Aérea para o Desenvolvimento do Céu Único Sul-americano), o documento estabelece as bases para integrar o transporte aéreo e prevê um prazo de até 12 meses para elaboração de medidas regulatórias comuns que permitam ampliar, gradualmente, a liberdade de operação das companhias aéreas da região.\nComo mostrou reportagem da Folha de S. Paulo, em maio o governo já vinha preparando um protocolo multilateral para criar um mercado integrado de aviação na América do Sul.