O Itamaraty confirmou, nesta terça-feira (21), que uma adolescente de 13 anos foi baleada na perna, durante o ataque no sítio arqueológico de Teotihuacán, a 50 km da Cidade do México, um dos destinos turísticos mais visitados do país, ocorrido nesta segunda-feira (20).
Segundo a pasta, a vítima já foi liberada pelo hospital e está bem, junto de sua família. Também afirmou que o consulado foi acionado e está prestando o apoio devido a ela. A identidade da adolescente não foi revelada.
Segundo o Gabinete de Segurança do México, o atirador se matou depois de abrir fogo contra os visitantes do local. Identificado como Julio César Jasso Ramírez, 27, ele deixou uma canadense morta e 13 turistas estrangeiros feridos.