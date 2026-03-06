O brasileiro Thiago Coelho dos Santos foi preso por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) em Boston, nos Estados Unidos.\nBrasileiro está em situação irregular e tinha antecedentes criminais, segundo o ICE. O órgão afirmou que Thiago tem histórico criminal, que inclui acusações de posse de material com imagens obscenas de abuso sexual infantil.\nSuspeito também é acusado de atentado ao pudor contra adolescente de 14 anos. Em nota, o ICE de Boston esclareceu que "continuará priorizando a segurança pública, removendo estrangeiros criminosos que cometem atos tão vis e perturbadores contra os membros mais inocentes de nossas comunidades".\nComunicado do ICE não detalha as circunstâncias dos supostos crimes. As autoridades também não explicaram quando teriam ocorrido. A prisão do brasileiro foi realizada no dia 27 de fevereiro, mas foi anunciada no dia 2 de março.