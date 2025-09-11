Ao menos dez pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque de gás capotar, pegar fogo e explodir em uma rodovia na Cidade do México, segundo as autoridades locais.\nExplosão atinge veículos próximos. A explosão e o incêndio atingiram vários carros e caminhões que estavam perto de onde ocorreu o acidente, localizado na divisa entre o distrito de Iztapalapa, na capital, e Chalco, no vizinho estado do México.\nAo menos 10 pessoas perderam a vida e 70 estão feridas. A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, divulgou no X (antigo Twitter) uma lista preliminar de hospitalizados, que será atualizada conforme as avaliações médicas prosseguem.\nVítimas sofreram queimaduras graves. Equipes de emergência foram acionadas rapidamente. Muitas vítimas tiveram queimaduras graves, segundo autoridades locais. O corpo de bombeiros informou que as chamas foram totalmente extintas dentro e ao redor do caminhão-tanque que transportava gás.