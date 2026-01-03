As forças dos Estados Unidos demoraram 47 segundos para capturar o ditador Nicolás Maduro e sua mulher em um complexo na capital da Venezuela, Caracas, segundo disse o presidente Donald Trump.\nChamada de Operação Determinação Absoluta, a ação foi o ponto culminante de uma operação de guerra sem precedentes que vinha sendo montada havia meses no Caribe. Os poucos detalhes disponíveis foram dados por Trump e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto americano, general Dan Caine.\nSegundo o militar, há semanas as forças americanas esperavam uma janela no tempo caribenho para empreender o ataque. Ela veio na sexta (2), quando Trump deu a ordem para a ação. Eram 22h46 no horário da Flórida, onde o presidente estava —23h46 em Caracas e 0h46 em Brasília.\n'Vamos governar a Venezuela', diz Trump após captura de Maduro