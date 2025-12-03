O veículo do pré-candidato à Presidência do Peru, Rafael Belaúnde Llosa, foi atingido por três disparos nesta terça-feira (2), no distrito de Cerro Azul, a cerca de 130 km de Lima. Ele não se feriu, e em seguida foi a uma delegacia registrar a ocorrência.\nBelaúnde, do partido liberal Libertad Popular, é neto de Fernando Belaúnde, presidente do Peru de 1963 a 1968, quando foi derrubado por um golpe militar.\nAté a última atualização deste texto, Belaúnde não havia se pronunciado sobre o ocorrido.\nApós críticas de Michelle, PL suspende apoio a Ciro Gomes e mapeia acordos costurados por Bolsonaro\nCaiado acusa 'relação umbilical' entre PT e facções criminosas\nEmendas na LDO ainda serão analisadas, diz relator\nPedro Cateriano, ex-ministro e ex-chefe de gabinete de governos anteriores, do mesmo partido de Belaúnde, denunciou o ataque à rádio RPP —a emissora publicou fotos do que seria um carro com três buracos de bala no vidro em frente ao banco do condutor.