Presidente dos EUA, Donald Trump (Reprodução/Instagram de Donald Trump)\nÉ tempo de Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas nos jardins da Casa Branca neste domingo (14) o cenário e o clima serão outros. No lugar de gritos de gol, entra o bordão "It's time!". A sede do governo americano é a improvável sede do evento UFC Freedom 250, que integra o calendário de festividades dos 250 anos da independência do país.\nO dia 14 de junho é também o aniversário do presidente Donald Trump, um notório fã do UFC (Ultimate Fighting Championship), frequentemente visto em torneios, onde é recebido com honras. Trump é também muito próximo do mandachuva da competição, Dana White.\nA arena construída no jardim da Casa Branca para receber 4.500 pessoas custou cerca de US$ 60 milhões (R$ 305 milhões). A Casa Branca diz que o UFC está cobrindo todos os custos do evento.