A casa do jogador Vinicius Junior, localizada em La Moraleja - bairro de luxo na região de Alcobendas, em Madri -, foi atingida por um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira (9). O fogo começou após uma falha elétrica na sauna do porão e provocou uma intensa nuvem de fumaça que se espalhou por dois andares da residência.
As chamas se iniciaram por volta do meio-dia, horário local, e rapidamente se alastraram pela sauna, que ficou completamente destruída. Duas equipes de bombeiros foram acionadas e conseguiram conter o incêndio antes que atingisse outras partes da casa.
Segundo o canal "Telemadrid", após a contenção das chamas, os profissionais também realizaram o trabalho de ventilação para dissipar a fumaça acumulada.