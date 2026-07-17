Um chef de cozinha brasileiro, natural de Belo Horizonte, está desaparecido há 13 dias em Londres, na Inglaterra, onde mora.\nDener Marcos Guieiro, 28, foi visto pela última vez no dia 4 de julho, por volta das 2h da manhã no horário local. Na ocasião, o mineiro foi avistado na região de Hackney, no leste londrino. As informações são da Polícia Metropolitana da capital inglesa.\nPolícia Metropolitana divulgou foto de Dener e fez apelo nas redes sociais em busca de informações. Em uma postagem, o órgão disse estar "preocupado com o bem-estar de Dener" e pediu a quem tiver alguma pista sobre o paradeiro do brasileiro para entrar em contato com as autoridades.\nSonho de adolescente desaparecido em Copacabana era conhecer o mar, diz amigo\nProfessor é encontrado morto após marcar encontro por app\nRadialista que tinha sumido após sair para levar carro a oficina é encontrado