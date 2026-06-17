A China publicou um documento que detalha sua Iniciativa de Governança Global, contrapondo-se às chamadas ações unilaterais e hegemônicas e reforçando o papel central da ONU (Organização das Nações Unidas), além de pedir a reforma total da entidade e de seu Conselho de Segurança, tema também defendido pelo governo por presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nO documento afirma que o mundo vive um momento de crises inéditas, marcado por tensões geopolíticas e desigualdades econômicas, e ressalta a importância de dar mais voz ao chamado "Sul Global" e de estabelecer normas para setores emergentes, como de inteligência artificial.\n"Não é uma questão de se o escolhemos ou não, o multilateralismo é o único caminho viável a seguir", diz o texto, publicado na manhã desta quarta-feira (17), no horário local, noite de terça-feira (16), em Brasília.