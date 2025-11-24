China acusou a primeira-ministra japonesa de insinuar possível intervenção militar em Taiwan, elevando a tensão diplomática (Freepik)\nA missão chinesa na ONU (Organização das Nações Unidas), por meio do embaixador e chefe da delegação, Fu Cong, enviou ao secretário-geral da organização uma carta em que afirma que a líder japonesa, Sanae Takaichi, expressa ambições de intervir militarmente na questão de Taiwan, emitindo uma ameaça de uso de força contra a China.\nO documento, segundo declaração da missão chinesa na ONU, tem como objetivo detalhar a posição do regime em relação às declarações de Takaichi ao Parlamento japonês.\n"Se o Japão ousar tentar uma intervenção armada na situação do Estreito, estará cometendo um ato de agressão. A China exercerá resolutamente seu direito de autodefesa, conforme previsto na Carta da ONU e no direito internacional, e defenderá firmemente sua soberania e integridade territorial", escreveu Fu, segundo a publicação.