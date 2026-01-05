O Conselho de Segurança das Nações Unidas teve início a sessão, nesta segunda-feira (5), que debate a legalidade dos ataques americanos à Venezuela e da captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.\nEntre os países que já se pronunciaram, China, Rússia e Colômbia condenaram os ataques em Caracas. Já o embaixador dos Estados Unidos, Mike Waltz, negou uma guerra contra a Venezuela e justificou a prisão alegando que Maduro enriqueceu as custas da miséria de venezuelanos. "Não há uma guerra. Não estamos ocupando um país", afirmou Waltz.\nA representante da Colômbia, Leonor Zalabata, afirmou que o país condena os ataques na Venezuela e afirmou que a ação representa "uma evidente violação da soberania e independência política e integridade territorial". "Essas ações constituem uma grave violação do direito internacional e da carta da ONU", disse.