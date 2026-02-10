A Noruega está construindo o túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo sob o mar, com conclusão prevista para 2033. Considerado um dos empreendimentos mais desafiadores da engenharia moderna, o projeto recebeu o nome de Rogfast. O túnel desce até aproximadamente 392 metros abaixo do nível do mar e terá cerca de 27 quilômetros de extensão.\nA obra integra a rodovia E39, que conecta diversas cidades ao longo do litoral ocidental norueguês. Quando for inaugurado, apenas a travessia pelo Rogfast deverá levar cerca de 35 minutos de carro, contribuindo para uma redução significativa no tempo total de viagem entre Trondheim e Kristiansand -que passará de mais de 21 horas para cerca de 10 horas.\nAtualmente, o trajeto inclui aproximadamente sete travessias por balsa, o que torna a viagem longa, fragmentada e dependente das condições climáticas. A nova ligação será estratégica para a economia do país, já que cidades ao longo da E39, como Stavanger e Bergen, concentram setores chave da economia norueguesa, incluindo as indústrias de petróleo, gás e frutos do mar.