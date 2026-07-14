Com a atenção global mais uma vez voltada ao Oriente Médio, a Ucrânia ampliou sua guerra assimétrica contra a infraestrutura do rival e levou os combates para o mar, algo que não ocorria havia bastante tempo.\nEm nove dias deste mês, 116 navios graneleiros e petroleiros associados direta ou indiretamente ao rival foram alvejados no mar de Azov, uma subdivisão do mar Negro cujas costas são todas controladas por Moscou.\nSó nesta madrugada de terça (14), o comando da força de drones ucraniana disse ter atingido 11 embarcações. Não há relatos de mortos ou de perda completa dos navios, mas o impacto começou a ser registrado no fim de semana.\nEUA vão controlar Hormuz e cobrar por isso, diz Trump\nDólar tem leve alta e Bolsa recua com acirramento da guerra no Irã\nDrones russos miram socorristas em ataques deliberados na Ucrânia, diz Médicos Sem Fronteiras