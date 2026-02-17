O Congresso do Peru aprovou nesta terça-feira (17) uma moção para destituir o presidente interino José Jerí. Ele era o oitavo presidente em dez anos e era alvo de duas investigações de suposto tráfico de influência.\nO novo presidente vai ser escolhido nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília).\nEle assumiu a Presidência em 10 de outubro passado, substituindo Dina Boluarte, que foi destituída por incapacidade para continuar no cargo.\nA decisão ocorre em um momento delicado para o país, com eleições gerais marcadas para 12 de abril.\nPutin faz novo mega-ataque antes de negociar com a Ucrânia\nMortes de brasileiros na Guerra da Ucrânia disparam, e Itamaraty faz alerta\nTrump zera ajuda e joga conta da Guerra da Ucrânia para a Europa\nO presidente interino do Congresso, Fernando Rospigliosi, havia anunciado que são 115 os congressistas habilitados a votar, sendo que a maioria necessária para aprovação da censura é de 58 votos.