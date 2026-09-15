O corpo da brasileira Gabriella Querino, 26, foi encontrado nas águas de Veneza, na Itália, na manhã desta terça-feira (15). O prefeito Simone Venturini confirmou a informação.\nGabriella estava desaparecida desde a manhã de sábado (12), depois de o barco em que estava ter se envolvido em um acidente com outra embarcação. O marido, Sean Michieli, 25, pescador italiano que conduzia o barco, foi socorrido em estado grave e teve morte cerebral decretada no domingo (13).\nSegundo jornais locais, o corpo de Gabriella foi visto por um integrante de um barco privado na área da ilha de Campalto. As forças de ordem foram avisadas e o corpo, resgatado.\n"Infelizmente foi identificado na laguna o corpo de Gabriella Querino", anunciou Venturini nas redes sociais. "Com essa descoberta se apaga, infelizmente, a última esperança e se conclui no modo mais doloroso essa tragédia, que deixou a inteira cidade em suspense", disse.