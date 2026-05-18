Os corpos de quatro mergulhadores italianos que desapareceram em uma caverna submersa nas Maldivas foram recuperados nesta segunda-feira (18), segundo autoridades locais.\nO QUE ACONTECEU\nVítimas estavam dentro de uma caverna no Atol de Vaavu, a 60 metros de profundidade. Elas foram encontradas em uma operação conjunta com mergulhadores da Finlândia e das Maldivas, informaram autoridades ao canal britânico BBC.\nPoucas horas antes, as autoridades das Maldivas tinham informado que suspenderam as buscas pelos corpos. Isso aconteceu após a morte de um socorrista militar que auxiliava no resgate.\nAs cinco vítimas desaparecidas foram identificadas. São elas: Monica Montefalcone; Giorgia Sommacal, filha de Monica; Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.\nUm dos corpos foi encontrado ainda na quinta-feira a quase 60 metros de profundidade. De acordo com o portal maldivo The Press, citado pela Ansa, o primeiro corpo achado era de Montefalcone, que era professora universitária. A operação de busca mobilizou barcos, aeronaves e equipes de mergulho