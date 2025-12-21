A ex-presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que está em prisão domiciliar, foi internada na tarde deste sábado (20), em Buenos Aires.\nA peronista, de 72 anos, deixou sua casa, no bairro Constitución, pela primeira vez desde que foi presa. Ela foi transferida ao hospital Otamendi, após apresentar um quadro de dores abdominais e onde deve passar por uma cirurgia de emergência por apendicite.\nApoiadores de Cristina se reuniram em frente ao centro médico para demonstrar solidariedade, e a prefeita de Quilmes, Mayra Mendoza, visitou a ex-presidente.\nJustiça argentina concede prisão domiciliar para ex-presidente Cristina Kirchner\nMilei convida papa a visitar Argentina após chamá-lo de 'representante do mal'\nPresidente Milei tem vitória nas eleições legislativas da Argentina\nCristina enfrentou diferentes problemas de saúde nas últimas décadas. Em 2012, ela passou por uma operação para retirada da glândula tireoide menos de um mês depois de ela ter assumido seu segundo mandato.