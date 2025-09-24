O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (24) que a democracia "é o que está em jogo para humanidade".\nA declaração foi dada na reunião "Democracia Sempre", realizada às margens da Assembleia-Geral da ONU, no dia seguinte ao aceno do presidente Donald Trump ao brasileiro. Lula afirmou no início da fala que não iria ler o que preparou, e pediu ao presidente chileno, Gabriel Boric, que iniciou a reunião, para interrompê-lo após os quatro minutos previstos para fala de cada um dos líderes presentes.\nOs Estados Unidos não foram convidados para o encontro, ao contrário do que ocorreu no ano passado.\nO Brasil, um dos organizadores do evento, avaliou não haver clima para chamar o país em razão das sanções aplicadas por Trump. A leitura foi a de que não fazia sentido convidar um país que ataca a democracia de outro.