Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 200 estão desaparecidas devido aos deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na Caxemira, região administrada pela Índia. A tragédia foi confirmada pela Reuters, nesta sexta-feira (15).\nA maioria das mortes, incluindo oito crianças, ocorreu na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão. Trata-se do segundo desastre ambiental na região do Himalaia em pouco mais de uma semana.\nFortes chuvas causam mortes, deslizamento e alagamentos no Recife\nDesabamento de teto de igreja em Salvador deixa 1 morto e ao menos 5 feridos\nAs vítimas morreram nos "desabamentos de suas casas ou quando seus veículos ficaram presos em deslizamentos de terra", disse um porta-voz da Reuters.\nEquipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes. Os agentes utilizam pás e escavadeiras para a remoção de pedras e dos escombros provenientes das residências que foram derrubadas pela água.