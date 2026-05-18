Diplomatas estrangeiros e autoridades ligadas ao governo iraniano estão em estado de alerta máximo, na expectativa de retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã nas próximas 48 horas.\nRepresentantes estrangeiros detectaram movimentação militar atípica em bases americanas, entre elas a de Diego Garcia. Em grupos de diplomatas, há acompanhamento até do Índice de Pizza do Pentágono. Trata-se do monitoramento informal de entregas de pizza e fast-food em prédios no Pentágono e na Casa Branca em Washington, que historicamente sobe nas horas que antecedem bombardeios.\nEm publicação no Truth Social no domingo (17), Donald Trump afirmou que "o tempo está se esgotando" para um acordo de paz com o Irã. "O tempo está se esgotando para o Irã, é melhor eles se mexerem logo, e rápido, ou não vai sobrar nada deles", disse o mandatário americano.