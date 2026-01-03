O presidente americano Donald Trump publicou, no Truth Social, neste sábado (3), uma foto do ditador venezuelano, Nicolas Maduro, após ter sido capturado.\nNa imagem, o venezuelano aparece de moletom, que parece ser da marca Nike, com olhos vendados, abafadores no ouvido e segurando uma garrafa d´água.\nEle parece estar em um aeronave —Trump escreveu que ele estaria "a bordo do USS Iwo Jima", um navio da Marinha americana. O ditador foi capturado pela Tropa de Elite dos EUA.\nO presidente dos EUA afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados após uma série de ataques à Venezuela. Maduro será julgado em Nova York por vários crimes, incluindo narcoterrorismo.\n-Ataque à Venezuela (1.3356693)