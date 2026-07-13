A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) divulga nesta segunda-feira (13) um relatório no qual afirma que forças da Rússia têm mirado profissionais de saúde e socorristas em ataques com drones na Ucrânia.\nO documento, chamado "No Safe Place to Heal" ("Não Há Lugar Seguro para Se Curar", na tradução livre), descreve uma tática que chama de "duplo ataque": uma primeira ofensiva atinge civis ou combatentes, atraindo socorristas para o local; minutos depois, uma segunda ação mira a resposta de emergência e as pessoas reunidas em torno dos feridos.\nSegundo a MSF, isso transforma o ato de prestar socorro em um "risco letal" e obriga as equipes médicas a ponderar entre a vida do ferido e a possibilidade de um novo ataque antes de decidir se aproximar do local de um bombardeio.\nNovo ataque da Rússia mata 20 em Kiev, e Zelenski critica aliados