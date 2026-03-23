-Duas pessoas morrem após avião da Air Canada (1.3389456)\nO piloto e o copiloto de um avião da Air Canada morreram após a aeronave colidir com um caminhão de bombeiros durante o pouso no aeroporto LaGuardia, em Nova York, no final da noite de domingo (22). O incidente fechou o aeroporto (veja vídeo acima).\nA NBC News, que noticiou as mortes, informou que dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O canal de notícias afirmou que o caminhão de bombeiros era tripulado por policiais.\nO avião CRJ-900 da Air Canada, operado pela parceira Jazz Aviation, transportava 72 passageiros e quatro tripulantes vindos de Montreal, de acordo com uma lista preliminar que ainda está sujeita a confirmação. A Jazz é de propriedade da Chorus Aviation.\nBrasil doa mais de 20 mil toneladas de alimentos para Cuba, em crise após bloqueio imposto por Trump