O Elevador da Glória, conhecida atração turística de Lisboa, descarrilhou nesta quarta-feira (3), matando pelo menos 15 pessoas e deixando outras 18 feridas —os carros do elevador têm capacidade máxima para 42 pessoas. Segundo o jornal O Público, o acidente foi causado por um cabo de segurança que se rompeu, fazendo com que o funicular se chocasse contra um prédio.
O descarrilhamento ocorreu às 18h08, 14h08 em Brasília, quando o elevador fazia uma curva na Calçada da Glória. Cinco dos feridos estão em estado grave, segundo as autoridades, que mobilizaram 62 socorristas e 22 veículos, entre ambulâncias, caminhões de bombeiros e viaturas policiais.
Por volta das 20h30, horário local, os bombeiros conseguiram retirar todas as vítimas presas nas ferragens, disse o chefe dos bombeiros, Alexandre Rodrigues. A maioria dos feridos foi encaminhada para o Hospital São José, o mais próximo do local do acidente. O INEM (Instituto Nacional de Emergências Médicas) disse que há pessoas com sobrenomes estrangeiros entre as vítimas. Os corpos foram levados para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para identificação.