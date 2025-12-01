Nicolás Maduro enviou uma carta à Organização dos Países Exportadores de Petróleo denunciando os Estados Unidos por, supostamente, usarem seu poderio militar para "se apoderar" do petróleo venezuelano. Documento diz que o país de Donald Trump faz "ameaças ilegais" ao país desde agosto. A carta, enviada ontem, foi divulgada integralmente pelo canal venezuelano TeleSUR e menciona "perigo à paz, à segurança e à estabilidade regional".\nEUA passam a considerar como terrorista cartel que seria chefiado por Maduro\nMaduro fala em 'paz' com os EUA e manda recado em inglês para Trump\nMaduro mencionou a mobilização militar americana no Caribe, citando os navios de guerra posicionados no oceano e mais de 15 mil efetivos militares. O maior porta-aviões do mundo, que é dos EUA, chegou há pouco mais de duas semanas na costa do Caribe na mobilização militar de Trump.