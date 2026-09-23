O atual presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, fez um discurso duro na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira (23), em Nova York, em que afirmou que Teerã não abrirá mão de seu programa nuclear, acusou Estados Unidos e Israel de terrorismo e levou fotografias de crianças mortas na guerra.\nNa véspera, Donald Trump ameaçou destruir a população do Irã durante seu discurso. O republicano disse que tem uma decisão importante a tomar: firmar um acordo com o país persa ou "aniquilar a República Islâmica e fazer isso rapidamente". A delegação dos Estados Unidos se retirou da plenária durante o discurso iraniano.\nPezeshkian afirmou que Teerã "não pode ser forçado a se render". "Provamos que não temos medo de lutar, de enfrentar uma guerra. Defenderemos nosso amado Irã até nosso último suspiro."\nBrasil não cabe no quintal de ninguém, diz Lula na ONU sem mencionar EUA