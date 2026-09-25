A Embaixada do Irã em Gana comparou nesta quinta-feira (24) o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, a Voldemort, principal vilão da série "Harry Potter", após o israelense fazer um discurso marcado por ataques a adversários na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.\nEm publicação no X, a representação diplomática iraniana postou uma montagem gerada por inteligência artificial que associa Netanyahu ao personagem criado pela escritora britânica J. K. Rowling. Junto da imagem, a embaixada escreveu que "hoje, na ONU, o lorde das trevas deu uma lição de moral ao mundo". "Até os Comensais da Morte saíram", afirmou, em referência aos filmes.\nA provocação ocorreu horas depois de o premiê voltar a mirar Teerã em sua fala nas Nações Unidas, em meio à guerra que opõe o Irã a Israel e aos Estados Unidos.