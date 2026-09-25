Uma empresa americana financiada por um fundo que tem Donald Trump Jr. como sócio está montando uma cadeia de fornecimento de terras raras com um dos maiores empreendimentos desse setor no Brasil, o chamado Projeto Caldeira, localizado no sul de Minas Gerais.\nConforme informações reunidas pela Folha, a mineradora responsável pelo projeto, Meteoric Resources, já enviou amostras do material à companhia Ucore Rare Metals, que pretende abastecer uma fábrica americana de ímãs que tem o filho do presidente americano como investidor.\nMeteoric Resources é uma empresa australiana que se movimenta para explorar terras raras nos municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.\nEm agosto de 2024, a mineradora assinou um memorando de entendimentos com a canadense Ucore Rare Metals, que vai processar terras raras no estado americano da Louisiana.