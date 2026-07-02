O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas em São Paulo e uma empresa portuguesa por suspeita de integrarem um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital).\nA gestão de Donald Trump afirmou que o PCC "é a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental", termo usado pela Casa Branca para se referir a todo o continente americano. Tanto o PCC quanto o CV (Comando Vermelho) já haviam sido designados como organizações terroristas pelo governo americano no fim de maio.\nEntenda as sanções adotadas e quem são os alvos.\nEUA e Irã entram em novas negociações para assegurar acordo de paz e retomar transporte em Hormuz\nEUA e Irã entram em novas negociações para assegurar acordo de paz e retomar transporte em Hormuz