Mais de 1.100 mortes podem ser atribuídas à onda de calor de 16 dias que acaba de terminar na Espanha, de acordo com estimativas do Instituto de Saúde Carlos 3º (ISCIII). Embora as temperaturas tenham finalmente diminuído, os incêndios florestais que devastam o país continuam fora de controle em várias regiões.\nO primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, alertou nesta terça (19) que ainda "restam horas difíceis" na luta contra as chamas. "Peço aos meios de comunicação e também aos cidadãos que tomem precauções extremas. Não confiemos, restam momentos críticos", afirmou Sánchez, após visitar o centro de comando de uma operação em Extremadura, no oeste do país.\nFoi sua segunda viagem a áreas afetadas —no domingo ele já havia estado na Galícia— e, novamente, defendeu a necessidade de "um pacto de Estado diante da emergência climática"