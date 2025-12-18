Um antigo mistério envolvendo o Triângulo das Bermudas acaba de ganhar uma explicação. Pesquisadores descobriram por que o arquipélago nunca afundou mesmo após milhões de anos sem atividade vulcânica.\nCientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, identificaram uma estrutura geológica inédita sob Bermudas, que mantém a ilha elevada. O estudo foi publicado na revista científica Geophysical Research Letters.\nA descoberta revela a existência de uma camada extra de rocha com cerca de 20 quilômetros de espessura. Está posicionada abaixo da crosta oceânica e dentro da placa tectônica sobre a qual Bermudas está assentada.\nEUA matam mais 4 em novo ataque contra barco no Pacífico, diz Pentágono\nIncêndio em prédio na Indonésia mata ao menos 20 após explosão de bateria\nAvião comercial desvia e evita colisão com aeronave militar dos EUA perto da Venezuela, diz agência