O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter dito ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que os países podem resolver juntos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
Segundo o petista, o conflito está em seu "ponto de maturidade" e, por isso, os líderes envolvidos já sabem quais são as suas demandas.
"Já estamos há três anos de guerra. O Putin já sabe o que quer, o Zelenski já sabe o que quer, cada um já sabe o que vai conseguir. O que está faltando é colocar isso na mesa de negociação. E eu acho que estamos chegando no ponto de acabar com essa guerra no mundo. E não precisa ter mais guerra", disse ele em conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira (27).