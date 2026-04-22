O governo dos Estados Unidos emitiu comunicado nesta quarta-feira (22) orientando cidadãos americanos a deixarem o Irã enquanto o espaço aéreo do país permanece parcialmente aberto.\nDesde 21 de abril, o espaço aéreo do Irã foi parcialmente reaberto. Cidadãos americanos devem deixar o Irã agora, acompanhar a mídia local para atualizações e consultar companhias aéreas comerciais para obter informações adicionais sobre voos saindo do Irã", afirma o comunicado.\nGuerra causa perda de 2 milhões de empregos no Irã\nIncerteza paira sobre negociações de paz entre EUA e Irã após captura de navio iraniano\nO texto orienta os americanos que preferirem se deslocar por terra a evitar saídas por Afeganistão, Iraque e Paquistão, e preferirem Turquia e Armênia, que mantêm as fronteiras abertas e podem receber cidadãos dos EUA sem necessidade de visto. Já o Turcomenistão requer autorização especial para entrada, e as fronteiras do Azerbaijão estão fechadas para trânsito.