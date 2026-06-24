Os Estados Unidos anunciaram o primeiro teste considerado bem-sucedido do Golden Dome (Domo de Ouro), projeto de escudo antimísseis defendido pelo presidente Donald Trump para proteger o território americano de ataques aéreos.\nO anúncio foi feito por Pete Hegseth em uma publicação no X. O secretário de Guerra dos EUA afirmou na tarde de ontem que o primeiro teste do Golden Dome for America foi concluído com "sucesso total" e marcou uma etapa inicial do projeto.\nHegseth disse que o sistema derrubou ameaças de forma autônoma. Segundo o secretário, a tecnologia de energia dirigida foi usada pelo DDAD, sigla em inglês para Dynamic Defense Autonomous Defeat (Neutralização Autônoma de Defesa Dinâmica, em tradução livre), para localizar, mirar e eliminar múltiplas ameaças durante o teste.\nO secretário afirmou ter visto a tecnologia neutralizar drones e mísseis de cruzeiro. No post, Hegseth disse que militares americanos integraram a nova tecnologia para deter ameaças recebidas. Ele não informou, porém, quantos alvos foram usados, quais eram reais ou simulados, nem divulgou dados técnicos completos sobre o desempenho do sistema.